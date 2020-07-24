В пятницу вечером в Казани образовались пробки на выездах

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Сегодня вечером в Казани фиксируются 7-балльные пробки, а выезд из города затруднен, судя по данным «Яндекс.Карт».



В частности, огромные заторы образовались на выездах в Авиастроительном районе города, на трассе М-7 из-за ремонта дороги.

Пробки образовались и в центре Казани — на улицах Аделя Кутуя, Татарстан, Пушкина, в Кировском районе — на улице Лагерной.