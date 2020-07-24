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В пятницу вечером в Казани образовались пробки на выездах

18:14, 24.07.2020
В пятницу вечером в Казани образовались пробки на выездах
Фото: скриншот

Сегодня вечером в Казани фиксируются 7-балльные пробки, а выезд из города затруднен, судя по данным «Яндекс.Карт».

В частности, огромные заторы образовались на выездах в Авиастроительном районе города, на трассе М-7 из-за ремонта дороги.

Пробки образовались и в центре Казани — на улицах Аделя Кутуя, Татарстан, Пушкина, в Кировском районе — на улице Лагерной.

ОбществоАвто Татарстан
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