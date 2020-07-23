Возле Казанского кремля рабочие обнаружили останки старинного фундамента — видео

Фото: скриншот

Возле Казанского кремля во время земляных работ по замене трубопровода обнаружили старинный фундамент, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сейчас работы на этом месте приостановили.

Археологи считают, что это фундамент конца XIX начала XX века. По их словам, постройка может уходить под землю на глубину четырех метров. Пока что специалисты только гадают, какую именно древнюю находку обнаружили строители.

Участок между цирком и Казанским кремлем уже взят под охрану комитетом по охране объектов культурного наследия РТ. Все необходимые данные уже передали археологам, которым и предстоит установить, имеет ли здание историческую ценность.

О старинной находке возле Казанского кремля сообщалось в начале июля.