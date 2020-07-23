Прокуратура проверяет обстоятельства аварии в Челнах, где пострадали восемь человек
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту ДТП с автобусом в Набережных Челнах, где пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ
Ведомство намерено дать оценку обстоятельств происшествия, причин и условий, способствовавших аварии, и проверить состояние улично-дорожной сети на месте аварии. Также будет проведена проверка соблюдения порядка допуска водителя к пассажирской перевозке, а автобуса — требованиям безопасности.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Набережных Челнах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадали восемь человек.
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