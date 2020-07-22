Лагерь для детей с ограниченными возможностями в Татарстане начнет работу в следующем сезоне

Специализированный детский лагерь имени Губина для детей с ограниченными возможностями откроется со следующей летней оздоровительной кампании. Сейчас там ведется реконструкция, приводит слова министра по делам молодежи в РТ Дамира Фаттахова «Татар-информ».

Он отметил, лагерь будет располагаться в Бугульме. При этом он не будет ограничиваться одной категорией детей.

Напомним, что в сентябре текущего года начнется ремонт лагеря «Молодая гвардия», в котором побывал космонавт Юрий Гагарин. Лагерь был построен в 1932 году.