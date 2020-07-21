Завтра в ряде домов Советского района Казани отключат воду
В среду, 22 июля, в ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду.
Так, с 9.00 22 июля до 6.00 23 июля воды не будет по следующим адресам:
- Ноксинский спуск, 9 (детский сад №3), 11, 13, 15;
- ул. Юлиуса Фучика, 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 110, 110а.
Отключение водоснабжения связано с работами на сетях водопровода, передает мэрия Казани.
В конце июля исполком города публиковал график отключения горячей воды в Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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