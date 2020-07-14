Противники строительства ЗТО идут на выборы в Осиново

Противники строительства МСЗ и «Яблоко» идут на выборы в совет Осиновского сельского поселения Зеленодольского района Татарстана, которые пройдут 13 сентября. Об этом «Коммерсанту» сообщил председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин.

Документы в качестве самовыдвиженцев подали 10 человек, среди них местные жители и активисты из Казани. В ближайшее время будут выдвинуты еще четыре кандидата, в том числе Зинатуллин.



Он отметил, что противники МСЗ хотят победить в 14 одномандатных округах. У кандидатов не должно возникнуть серьезных проблем с регистрацией, поскольку закон не предусматривает сбор подписей. Если ситуация с коронавирусом осложнит агитационную кампанию, кандидаты готовы обойти каждого избирателя.

В выборах в Осиново будет участвовать и парламентская оппозиция. ЛДПР выдвинет трех кандидатов, КПРФ — восемь, «Справедливая Россия» также выдвинула несколько кандидатов.

30 июня ЦИК Татарстана отклонила ходатайство инициативной группы по референдуму о месте строительства завода по термическому обезвреживанию отходов (ЗТО).

