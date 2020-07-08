На бульваре «Ак Чәчәкләр» в Казани начала работу творческая мастерская

В Казани на бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») начала работу творческая мастерская.

Творческая студия будет работать в павильоне на территории второй очереди бульвара.

Уже сегодня, 8 июля, бесплатные уроки для казанцев проведет гончарная школа «Колокол». 9 июля горожане смогут посетить занятия школы леттеринга и каллиграфии «Штрихи». 9, 10 и 11 июля ожидаются уроки от школы детского развития School Bus. Записаться на занятия можно по ссылке.

Занятия в творческих студиях будут проходить ежедневно, а раз в месяц планируются открытые ознакомительные занятия для всех желающих, передает мэрия Казани.

Ранее в парках и скверах столицы Татарстана стартовал проект #МедитируемВпарках. В общественных пространствах города по утрам в течение всего лета проводятся медитации, присоединиться к которым могут все желающие.

