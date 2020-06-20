В казанских парках стартуют коллективные утренние медитации на свежем воздухе

В Казани дан старт проекту #МедитируемВпарках. В общественных пространствах города по утрам в течение всего лета будут проводиться медитации, присоединиться к ним могут все желающие.

Участникам нужно иметь при себе коврик для йоги или туристскую пенку и удобную подушку.

Медитации будут проходить по воскресеньям с 9:00 до 10:00 в группах по 10 человек. Первая пройдет 28 июня в Лядском саду. 12 июля помедитировать можно будет в парке «Сосновая роща», 26 июля — в парке им.Урицкого. 9 августа медитация пройдет на пляже озера Комсомольское в поселке Дербышки, 23 августа — в парке «Крылья Советов». Последняя в этом году коллективная медитация пройдет 6 сентября в парке «Черное озеро», передает мэрия Казани.

Недавно в Казани возобновились тренировки по йоге на набережной озера Кабан.