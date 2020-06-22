В Казани виновницы ДТП потребовали от водителя возмещения морального вреда

Нашумевшая история девушек-пешеходов, сбитых внедорожником на трамвайных путях на улице Ершова вечером 24 декабря 2016 года, получила неожиданное продолжение. Отбившись в суде от притязаний «Метроэлектротранса», требовавшего с пострадавших 5-тысячную компенсацию за простой трамваев из-за ДТП, и получив многотысячные компенсации от страховой компании, Эльвира Гумерова и Елена Шалангина добиваются теперь от водителя внедорожника компенсации морального вреда.



Виновницами ДТП, произошедшего вечером 24 декабря 2016 года на улице Ершова в Казани, признаны пострадавшие в нем пешеходы. Тем не менее страховая компания, в которой была застрахована гражданская ответственность водителя Сергея Балякина, оплатила вред, нанесенный здоровью пострадавших в соответствии с законом, обязывающим владельца источника повышенной опасности возмещать причиненный им вред независимо от степени его вины в этом.



Однако это обстоятельство, убеждены девушки, не отменяет обязанности водителя внедорожника возместить им моральный вред. Они ссылаются на нормы права, устанавливающие ответственность владельца источника повышенной опасности, которым является автомобиль.

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