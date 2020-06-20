В Минздраве Татарстана задержки объяснили скорой помощи

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В Минздраве РТ фиксируют задержки скорой помощи, об этом сегодня рассказал руководитель Управления здравоохранения Казани — замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. «Да, фиксируем задержки, они связаны с тем, что проблемы коронавирусной инфекции муссируются очень активно, повально идут вызовы скорой помощи при температуре 37», — пояснил спикер, при этом подчеркнул, что в среднем порядка 80 бригад скорой помощи работают ежедневно.

«К нам поступают вопрос по Высокой Горе, почему не все клиники открываются. Очень важно понимать, сейчас в Казани сконцентрированы все пациенты с проблемами органов дыхательной системы с центрального округа — это более 50% населения республики. И для того чтобы не пропустить случаи COVID-19, более эффективно лечить пациентов с респираторными расстройствами, была организована такая маршрутизация, о которой вчера я начал говорить. Такие транспортировки пациентов связаны с новым форматом взаимодействия между учреждениями», — добавил Жаворонков.