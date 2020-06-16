В Госдуме оценили слова немецкого политика о санкциях против США

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил призыв главы комитета бундестага Германии по энергетике Клауса Эрнста вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».

«Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан», — отметил Ананских в беседе с RT.

По его словам, реализация «Северного потока — 2" позволит жителям и компаниям Германии уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции.

Депутат отметил, что США занимаются своими политическими баталиями, не имеющими никакого отношения к экономике Германии и Европы.

Сегодня глава Комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, которые выступили с инициативой принять новые санкции против строительства «Северного потока — 2». По его словам, в этом случае речь идет не о политике, а об экономике страны.

