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В Госдуме оценили слова немецкого политика о санкциях против США

23:57, 16.06.2020
В Госдуме оценили слова немецкого политика о санкциях против США
Фото: kremlin.ru

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил призыв главы комитета бундестага Германии по энергетике Клауса Эрнста вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».

«Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан», — отметил Ананских в беседе с RT.

По его словам, реализация «Северного потока — 2" позволит жителям и компаниям Германии уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции.

Депутат отметил, что США занимаются своими политическими баталиями, не имеющими никакого отношения к экономике Германии и Европы.

Сегодня глава Комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, которые выступили с инициативой принять новые санкции против строительства «Северного потока — 2». По его словам, в этом случае речь идет не о политике, а об экономике страны.

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