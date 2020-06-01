ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек

ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ежемесячно выплачивать домохозяйкам пособие в размере МРОТ. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Под домашних хозяйством в проекте понимается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями и инвалидами. Получать пособие сможет только один из членов семьи, если размер среднедушевого дохода не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, пишет «РИА Новости».

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2021 года. Подать заявление на получение пособия россияне должны будут в органы социальной защиты или через МФЦ. Порядок выплат определит Минтруд России.