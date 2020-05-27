Роспотребнадзор сообщил, что Москва готова к поэтапной отмене ограничений

Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по COVID-19. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Роспотребнадзор называет три показателя, которые позволяют отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тыс. человек).

По словам Андреевой, индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. Кроме того, столица абсолютный лидер по тестированию. Уровень летальности в Москве составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет, пишет «РИА Новости».

Если ситуация с темпами прироста количества заболевших сохранится, Москва сможет перейти к этапу выхода на открытие объектов служб быта и оказания услуг населению, сказала Андреева на заседании в Мосгордуме. Также в Москве могут разрешить прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей.

Татарстан сейчас находится на первом этапе снятия ограничений. На днях президент республики Рустам Минниханов заявил, что пока власти будут работать «не на смягчение».