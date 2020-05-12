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Ученые обнаружили аномальные изменения в организме у зараженных COVID-19

18:39, 12.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые обнаружили аномальные изменения в организме у зараженных COVID-19
Фото: tatarstan.ru

Ученые обнаружили у некоторых зараженных коронавирусом пациентов аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте.

Так, исследователи изучили данные более 400 человек с COVID-19, при этом менее трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника.

В частности, у некоторых больных врачи обнаружили пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Снимки некоторых пациентов показали, что у них ишемия кишечника и холестаз — нарушение образования желчи, пишет журнал Radiology.

ОбществоМедицина
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