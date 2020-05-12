Ученые обнаружили аномальные изменения в организме у зараженных COVID-19

Ученые обнаружили у некоторых зараженных коронавирусом пациентов аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте.

Так, исследователи изучили данные более 400 человек с COVID-19, при этом менее трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника.

В частности, у некоторых больных врачи обнаружили пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Снимки некоторых пациентов показали, что у них ишемия кишечника и холестаз — нарушение образования желчи, пишет журнал Radiology.