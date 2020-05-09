Росстат назвал потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

В РСФСР на начало 1941 года жили 111 млн человек, а на начало 1946 года — 97,6 миллиона. То есть потери составили 13,4 млн человек.

Если б Великой Отечественной войны не было, то прирост составил бы 6,4 млн человек, сообщает Росстат.

Так, число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 млн, до 15,6 млн человек. Количество женщин за эти же годы уменьшилось на 847 тыс. человек.

Всего за время Великой Отечественной войны СССР потерял 26,6 млн человек.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем он заявил, что в армию от Татарстана тогда было призвано более 700 тыс. человек, но «больше половины не вернулись к родным очагам». 225 татарстанцев получили Героя Советского Союза, 48 фронтовиков стали почетными кавалерами ордена Славы. В целом более 200 тысяч уроженцев Татарстана награждены орденами и медалями.