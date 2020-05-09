Путин поздравил россиян с Днем Победы: «Мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе»

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они освободили Европу, защитили мир... Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — заявил Путин в своем обращении, которое транслировалось на телеканалах.

Путин пообещал, что юбилей Победы в этом году отметят «широко и достойно», с парадом на Красной площади в Москве и маршем «Бессмертного полка», которые были перенесены из-за пандемии коронавируса.