Экипажи автобусов Казани вышли на маршруты в военной форме

Фото: Ассоциация АТП РТ

Водители и кондукторы автобусов Казани вышли сегодня на маршруты в военной форме. Также в транспорте появилась и праздничная озвучка.

«Несмотря на тяжелое финансовое положение, ряд автотранспортных предприятий смогли провести брендирование автобусов за свой счет. Сегодня на линии вышли около 30 брендированных автобусов с символикой Победы», — сообщили в Ассоциации АТП РТ.

Напомним, что вчера в Казани увеличили количество автобусов на треть. Накануне в Казани на городские маршруты вышли 366 автобусов, что почти на треть больше, чем неделей раньше (230 автобусов).