Эксперты обсудят выход из самоизоляции в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Эксперты штаба «Волга» вновь проведут заседание в онлайн-формате.

В ходе встречи приглашенные специалисты обсудят как Россия и Татарстан будут снимать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Планируется, что к участникам присоединится заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Встреча начнется 7 мая в 10:00. Присоединиться можно по ссылке.

Ранее на заседании штаба «Волга» политологи и чиновники обсуждали, как общество реагирует на действия власти по сдерживанию коронавируса. Подробнее — в материале «Реального времени».

