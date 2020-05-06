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Эксперты обсудят выход из самоизоляции в Татарстане

20:04, 06.05.2020
Эксперты обсудят выход из самоизоляции в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Эксперты штаба «Волга» вновь проведут заседание в онлайн-формате.

В ходе встречи приглашенные специалисты обсудят как Россия и Татарстан будут снимать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Планируется, что к участникам присоединится заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Встреча начнется 7 мая в 10:00. Присоединиться можно по ссылке.

Ранее на заседании штаба «Волга» политологи и чиновники обсуждали, как общество реагирует на действия власти по сдерживанию коронавируса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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