Депутат Шарафиев задекларировал больше 400 земельных участков

Фото: realnoevremya.ru / Василя Ширшова

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев отчитался о доходах за 2019 год. За это время он заработал 14,3 млн рублей.

Но самым любопытным в его декларации выглядит список недвижимости. В собственности народного избранника более 400 земельных участков.

Также депутату принадлежит три автомобиля: Mazda 6, Volkswagen Passat и Bentley Continental GT.

На сегодня Шарафиев является членом партии ЛДПР, но недавно приостановил свое членство в ней, его возмутило высказывание о Татарстане лидера партии Владимира Жириновского.

До этого депутат состоял в партии «Справедливая Россия» и являлся главой Октябрьского сельского поселения. Он стал заметен на политической арене республики, когда стал активно участвовать в противостоянии местных жителей и застройщиков, намывавших берег Волги.