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Депутат Шарафиев задекларировал больше 400 земельных участков

22:54, 15.04.2020
Депутат Шарафиев задекларировал больше 400 земельных участков
Фото: realnoevremya.ru / Василя Ширшова

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев отчитался о доходах за 2019 год. За это время он заработал 14,3 млн рублей.

Но самым любопытным в его декларации выглядит список недвижимости. В собственности народного избранника более 400 земельных участков.

Также депутату принадлежит три автомобиля: Mazda 6, Volkswagen Passat и Bentley Continental GT.

На сегодня Шарафиев является членом партии ЛДПР, но недавно приостановил свое членство в ней, его возмутило высказывание о Татарстане лидера партии Владимира Жириновского.

До этого депутат состоял в партии «Справедливая Россия» и являлся главой Октябрьского сельского поселения. Он стал заметен на политической арене республики, когда стал активно участвовать в противостоянии местных жителей и застройщиков, намывавших берег Волги.

ОбществоВласть Татарстан
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