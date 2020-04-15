Депутат Шарафиев задекларировал больше 400 земельных участков
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев отчитался о доходах за 2019 год. За это время он заработал 14,3 млн рублей.
Но самым любопытным в его декларации выглядит список недвижимости. В собственности народного избранника более 400 земельных участков.
Также депутату принадлежит три автомобиля: Mazda 6, Volkswagen Passat и Bentley Continental GT.
На сегодня Шарафиев является членом партии ЛДПР, но недавно приостановил свое членство в ней, его возмутило высказывание о Татарстане лидера партии Владимира Жириновского.
До этого депутат состоял в партии «Справедливая Россия» и являлся главой Октябрьского сельского поселения. Он стал заметен на политической арене республики, когда стал активно участвовать в противостоянии местных жителей и застройщиков, намывавших берег Волги.ОбществоВласть Татарстан
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