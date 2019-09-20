Приостановивший членство в ЛДПР депутат Госсовета призвал Жириновского к диалогу

Сегодня в завершение первого заседания Госсовета РТ VI созыва член ЛДПР, вновь избранный депутат Эдуард Шарафиев заявил о приостановлении членства в партии. На своей недавней пресс-конференции, критикуя высказывание о Татарстане лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Эдуард Шарафиев сообщил, что, несмотря на разногласия, партбилет сдавать не собирается. Депутат пояснил «Реальному времени», почему изменил свою точку зрения:

— После пресс-конференции были высказывания некоторых членов высшего совета партии о том, что я не совсем понимаю политику партии, что со мной будет проведена беседа. И поэтому я принял решение приостановить членство в партии до проведения этой беседы, до того, как мы сверим свои позиции. Теперь пусть сама партия принимает решение, как она поступит со мной в этой ситуации. Я хочу быть понят и услышан высшим руководством. Но теперь, как говорится, мяч на ее стороне. Заявление о приостановлении подано. Если моя позиция будет услышана, то мы продолжим работу и сотрудничество.

Эдуард Шарафиев сообщил, что «мог бы и промолчать и в отношении Жириновского, и в отношении «политики партии», но в данном случае молчать не смог. Пока у депутата, по его словам, идет заочная полемика с коллегами в Москве. Заявление, которое он подал вчера в местное региональное отделение, не означает окончательный уход из партии. Все будет зависеть от того, как поведет себя руководство ЛДПР. Реакции ни регионального отделения, ни центрального еще не было. Кроме скандального высказывания у татарстанского депутата существенных претензий к ЛДПР нет.

— Сама позиция партии по многим вопросам национального характера, касающимся отстаивания интересов Татарстана в диалоге с Российской Федерацией, меня устраивает, и многое меня прельщало в ЛДПР. Но в то же время я не готов мириться с упреками и каким-то хамством в отношении нашей республики. Заявление я сделал для того, чтобы моя позиция была услышана партией. Не готов хлопать дверью и сжигать мосты. Готов к конструктивному диалогу с любыми политическими силами, — подчеркнул Эдуард Шарафиев.