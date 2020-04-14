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ВОЗ заявила, что COVID-19 невозможно остановить без вакцины

06:40, 14.04.2020
ВОЗ заявила, что COVID-19 невозможно остановить без вакцины
Фото: Реальное время

Распространение коронавируса возможно остановить только при наличии эффективной вакцины. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1,9 млн случаев заболевания коронавирусом, скончались 114 тыс. человек. Вакцина необходима для полного прерывания передачи инфекции из-за риска повторной активизации COVID-19, передает «Коммерсант».

По словам главы ВОЗ, COVID-19 в десять раз смертоноснее свиного гриппа H1N1.

Общество
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