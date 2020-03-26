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«Яндекс» запустил в Казани проект по перевозке врачей и продуктов

17:13, 26.03.2020
«Яндекс» запустил в Казани проект по перевозке врачей и продуктов
Фото: realnoevremya.ru

«Яндекс» запустил в Москве и Казани проект «Помощь рядом» по перевозке врачей, медикаментов и продуктов. Для этого компания сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси».

Инвестиции в проект составили 250 млн рублей, эти деньги на оплату поездок водителей по таким заказам, пишет ТАСС со ссылкой на «Яндекс».

Ранее «Яндекс» вошел в альянс по борьбе с коронавирусом. Главной его задачей станет обеспечение оперативного тестирования населения на новый вирус. В связи с этим в апреле запустят пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов. Росздравнадзор уже одобрил их применение.

Общество Татарстан
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