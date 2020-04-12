Минниханов: «Нет более эффективных мер защиты, чем самоизоляция»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в обращении к жителям республики заявил, что нет более эффективных мер защиты, чем самоизоляция.

«Поэтому, терпения вам. Очень прошу вас оставаться дома. Все необходимые меры безопасности соблюдаются и на наших стратегических предприятиях. Здоровье наших людей — главный приоритет», — отметил он.

Напомним, сегодня Минниханов посетил центр занятости Московского района Казани и проверил его готовность к выплате пособий жителям республики.