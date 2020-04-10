Казань оказалась в десятке крупнейших городов Европы в рейтинге журнала FDI Intelligence

Казань вошла в топ-10 крупнейших городов Европы в номинации «Эффективность затрат» рейтинга «Европейские города и регионы будущего».

Рейтинг с наиболее привлекательными городами и регионами Европы для привлечения иностранных инвестиций опубликовало подразделение международной деловой газеты Financial Times — журнал FDI Intelligence.

Кроме того, Татарстан вошел в топ-10 средних европейских регионов будущего — 2020/2021 в номинации «Стратегия привлечения инвестиций». Также в этот список вошли Тоскана (Италия), Нижняя Австрия, Канарские острова (Испания), Большой Цюрих (Швейцария) и Северная Ирландия (Великобритания), передает мэрия Казани.