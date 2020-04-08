Минниханов вошел в состав комиссии РФ по модернизации экономики
Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
Согласно документу, в состав также вошли главы некоторых регионов РФ, генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, глава РЖД Олег Белозеров, генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, президент Сбербанка Герман Греф, генеральный директор «Мэйл.ру» Борис Добродеев и т.д.ОбществоВласть Татарстан
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