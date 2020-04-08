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Потерявшие с 1 марта работу россияне будут получать пособие по верхней планке

15:58, 08.04.2020 1
Потерявшие с 1 марта работу россияне будут получать пособие по верхней планке
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что всем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года и обратился в службы занятости, будет выплачиваться пособие по верхней планке в размере 12 130 рублей.

Также выплаты семьям, в которых есть дети до 3 лет включительно, начнутся с апреля — они составят по 5 тысяч в месяц. Семьи с детьми до 7 лет получат выплаты уже с июня. При этом критерий нуждаемости будет определяться не по прошлому году, а по факту временной безработицы сегодня. Таким образом, круг получателей пособия будет расширен.

Помимо пособия по безработице и выплат семьям с детьми, на ближайшие три месяца президент предложил выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, если родители потеряли работу.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обращения главы государства.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    А если моя жена получает 10 тысяч, ей лучше уволиться, чтоб не работать, и, не работая, получать 12 тысяч?
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