ФНС призвала татарстанцев перейти на бесконтактное взаимодействие

Федеральная налоговая служба призывает татарстанцев перейти на бесконтактное взаимодействие. Об этом во время дистанционного брифинга рассказал замруководителя Управления ФНС по РТ Андрей Никиташин.

По его словам, практически любую услугу можно получить онлайн, так как на сайте службы работают более 50 онлайн-сервисов. Через личные кабинеты, а также телекоммуникационные каналы связи граждане могут платить налоги, подать обращение или жалобу. Таким же образом налоговики рассылают необходимую информацию предпринимателям. Положение об отмене проверок в связи с налоговыми каникулами не распространяется на камеральные проверки, заметил Никиташин.

Также на базе управления ФНС по РТ и во всех территориальных органах созданы ситуационные центры. Для консультаций также действует единый номер горячей линии: 8-800-222-22-22.

Ранее сообщалось, что в Татарстане налоговики приостанавливают взыскание налогов с компаний, пострадавших от коронавируса.