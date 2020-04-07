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Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса

04:38, 07.04.2020
Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса
Фото: скриншот

Японский исполнитель Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка») из-за коронавируса.

Теперь трек называется Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»).

«У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть», — поется в песне.

Ранее в РКБ сняли ролик про мытье рук под песню I Will Survive.

ОбществоКультура
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