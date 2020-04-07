Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса

Фото: скриншот

Японский исполнитель Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка») из-за коронавируса.

Теперь трек называется Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»).

«У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть», — поется в песне.

Ранее в РКБ сняли ролик про мытье рук под песню I Will Survive.