Власти Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, согласно которому в республике с 18 марта вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Уже с четверга в Удмуртии нельзя проводить массовые мероприятия, если они собирают более 500 человек.

Также отменены командировки за пределы России. Если это сделать невозможно, работник после поездки 14 календарных дней будет находиться на карантине.

«На рабочих местах работникам необходимо измерять температуру тела, проводить дезинфекцию мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей»,— говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Во всех органах местного самоуправления республики рекомендовано создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса.