Гражданскую коллегию Верховного суда Татарстана возглавил Айдар Галиакберов

Сегодня в Верховном суде Татарстана представили нового руководителя коллегии по гражданским делам. Эти обязанности возложили на заместителя председателя суда Айдара Галиакберова.



На протяжении 2,5 года на посту зампреда Галиакберов отвечал за решение административных и хозяйственных вопросов. В судебной системе он уже 27 лет, был судьей Сармановского и Приволжского районных судов, 13 лет отработал судьей Верховного суда, после чего возглавил Высокогорский районный суд Татарстана, а в июле 2017-го был назначен зампредом республиканского суда.

По данным «Реального времени», реорганизация связана с с реформой судебной системы, в ходе которой в аппарате ВС РТ сократили штатную должность одного зампреда, а также с уходом в почетную отставку прежнего руководителя гражданской коллегии Марата Хайруллина. Последний вчера сообщил «Реальному времени», что пока продолжит работу на посту председателя экзаменационной комиссии судейского сообщества республики.