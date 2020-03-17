«Золотая малина» назвала худший фильм года

Мюзикл «Кошки» и его режиссер Том Хупер получили «Золотую малину» в номинации «Худший фильм», а также «Худший режиссер» и «Худший сценарист». Победителей объявили организаторы премии в YouTube.

В целом фильм собрал шесть статуэток, в том числе за актерский дуэт и худшие мужскую и женскую роль второго плана.

Худшим актером года стал Джон Траволта за роль в ленте «Фанат», а худшей актрисой стала Хилари Даф за «Призраки Шэрон Тейт». Награду в категории «Возрождение» получил Эдди Мерфи за фильм «Меня зовут Долемайт».

Ранее прошла очередная церемония награждения «Оскар». Эксперты Американской киноакадемии признали лучшим фильмом картину корейского режиссера Пона Чжун Хо «Паразиты». Он же был признан лучшим режиссером. «Оскар» за лучшую актерскую работу достался Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер». Рене Зеллвегер была признана лучшей актрисой за картину «Джуди».