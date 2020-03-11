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Марат Хуснуллин вошел в набсовет ВЭБа и возглавил оргкомитет Ялтинского экономического форума

20:31, 11.03.2020
Марат Хуснуллин вошел в набсовет ВЭБа и возглавил оргкомитет Ялтинского экономического форума
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин вошел в обновленный состав наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, являющийся также председателем набсовета.

Так в состав совета вошли вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников. Также прекращены полномочия заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, бывших вице-премьеров Максима Акимова и Виталия Мутко, а также министра юстиции Константина Чуйченко.

Другим распоряжением правительства, Хуснуллин стал председателем организационного комитета Ялтинского международного экономического форума.

ОбществоВласть Татарстан
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