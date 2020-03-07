В Татарстане открыли горячую линию по вопросам коронавируса

Фото: «Реальное время»

Татарстанское управление Роспотребнадзора запустило специальную горячую линию по вопросам коронавируса. Она предназначена для граждан, которые недавно вернулись с территорий, где зарегистрированы случаи инфекции.

Таким гражданам предлагается сообщить на горячую линию информацию о месте и дате их пребывания на подобных территориях, а также о времени их возвращения. Линия будет работать по номеру телефона 296-02-04 до 27 марта.

Напомним, что за последние сутки в России выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекции — пять в Москве и один в Нижнем Новгороде. Во всех случаях речь идет о гражданах России, вернувшихся из Италии.

При этом накануне в Казани из карантина выпустили троих россиян, находившихся на охваченном коронавирусом лайнере Diamond Princess.