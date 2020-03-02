В Нижнекамске зафиксированы первые случаи свиного гриппа

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Сегодня на «деловом понедельнике» в Нижнекамске выступил главный санитарный врач города Рустем Изиятуллин. Он рассказал, что специалистами службы ведется усиленная работа по недопущению короновируса на территорию Нижнекамского района. Для этого в аэропорту Бегишево создан санитарно-карантинный пункт, где ведется проверка тепловизором каждого прибывшего пассажира из стран Китая, Ирана, Южной Кореи.

— Число заболевших короновирусом в мире приблизилось к 8 тыс., 3 тыс. человек — погибли. К нам инфекция в первую очередь может попасть через международный аэропорт «Бегишево». Мы определили место для лечения больных и размещения лиц, которые с ними были в контакте. Если такие будут выявлены, то они будут направлены в инфекционную больницу Набережных Челнов. Но пока случаев не было, — рассказал Рустем Изиятуллин.

Кроме того, на территории НМР создан обсервационный госпиталь, куда также будут направлены туристы, вернувшиеся из неблагополучных стран. Здесь им придется пробыть в течении двух недель и пройти лабораторные обследования на наличие опасного вируса.

— Обращаюсь ко всем руководителям, информируйте нас о сотрудниках прибывших из Китая, Ирана, Южной Корее, чтобы мы сами решали, что с ними дальше делать, — потребовал главный санитарный врач НМР.

Он также добавил, что в Нижнекамске ситуация с ОРВИ и гриппом не вызывает опасения. За последнюю неделю ОРВИ переболело 1100 человек, что ниже уровня расчетного эпидемического порога на 43%. Однако добавил, что грипп в городе все же есть, у трех нижнекамцев лабораторно подвержен свиной вирус, еще у одного — грипп группы В.