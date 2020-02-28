В Казани неисправная сигнализация заблокировала годовалую девочку в машине
В Казани годовалая девочка оказалась заблокированной в автомобиле из-за технического сбоя сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
К спасателям обратился отец девочки, рассказавший, что у автомобиля сработала сигнализация и заблокировала все двери. Открыть автомобиль самостоятельно мужчина не может, а в салоне осталась его годовалая дочь.
Спасатели деблокировали двери «Дэу» и передали ребенка родителям.
Ранее сотрудники МЧС спасли ребенка, застрявшего головой в горшке.Общество Татарстан
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