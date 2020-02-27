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Минздрав Татарстана отчитался о состоянии эвакуированных в Казань с Diamond Princess

15:06, 27.02.2020
Минздрав Татарстана отчитался о состоянии эвакуированных в Казань с Diamond Princess
Фото: tatarstan.ru

Минздрав РТ заявил об удовлетворительном состоянии эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, которых поместили в казанской РКИБ. На 27 февраля у находящихся на карантине не наблюдается повышения температуры и других симптомов коронавируса.

Ежедневно ведется лабораторный контроль, сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, что накануне глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила о подтверждении коронавируса у троих находящихся в Казани россиян с лайнера Diamond Princess.

Однако в казанском Кремле предпочитают избегать такой категоричности. Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова призвала уважать право на частную жизнь и оперировать понятием симптомы, которых у эвакуированных нет.

ОбществоМедицина Татарстан
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