Дорожники Казани перекроют проезд возле МФЦ на улице Лаврентьева
Исполком Казани распорядился ограничить движение по улице Академика Лаврентьева. Проход пешеходов и проезд транспорта будут закрыты возле многофункционального центра в доме №12г.
Ограничение будет действовать с 5 по 31 марта, говорится в распоряжении, опубликованном в сборнике документов мэрии Казани.
В это время в районе здания будет укладываться теплотрасса, поясняется в документе.
Распоряжение еще 19 февраля подписал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым