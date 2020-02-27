Дорожники Казани перекроют проезд возле МФЦ на улице Лаврентьева

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполком Казани распорядился ограничить движение по улице Академика Лаврентьева. Проход пешеходов и проезд транспорта будут закрыты возле многофункционального центра в доме №12г.

Ограничение будет действовать с 5 по 31 марта, говорится в распоряжении, опубликованном в сборнике документов мэрии Казани.

В это время в районе здания будет укладываться теплотрасса, поясняется в документе.

Распоряжение еще 19 февраля подписал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.