Минниханов выразил соболезнования семье Кафиля Амирова

Фото: прокуратура РТ

Президент РТ направил семье покойного Кафиля Амрова соболезнования в связи с его кончиной. Рустам Минниханов уверен, что это огромная утрата для Татарстана. Он передал лова сочувствия, а также пожелал всей семье стойкости духа.



«Кафиль Фахразеевич был уникальной, сильной личностью, компетентным руководителем, опытнейшим правоведом, досконально знавшим дело, которым занимался. Бессменный на протяжении тринадцати лет прокурор республики, преподаватель университета и наставник молодежи, фотохудожник и автор нескольких книг — все грани своего незаурядного таланта он посвящал республике и внес бесценный вклад в защиту и укрепление законности в Татарстане», — гласит текст телеграммы.

Напомним, что сегодня на 71-м году жизни скончался Кафиль Амиров, бывший прокурор Татарстана.

