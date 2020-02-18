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Пробки в Казани достигли восьми баллов

20:35, 18.02.2020
Пробки в Казани достигли восьми баллов
Фото: скриншот

Максимальная загруженность дорог Казани сегодня вечером составила 8 баллов, что на один балл больше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Крупнейшая пробка была зафиксирована на улицах Карла Маркса и Николая Ершова, от улицы Гоголя до Советской площади. Ее протяженность составила 3,7 км и она продержалась 1 час 20 минут.

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде улиц. Это проспект Победы к проспекту Ямашева (4 балла, что на 3 балла выше обычного), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (9 баллов, что на 2 балла выше обычного).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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