Посольство России в Японии: коронавирусом болеет только один россиянин

Посольство России в Японии уточнило информацию о россиянах на борту круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом.



По данным ведомства, у женщины, госпитализированной накануне, наличие коронавируса не подтвердилось. При этом вирус был обнаружен у ее супруга.

Мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Айти. Его жена с учетом высокого риска инфицирования также доставлена в одну из больниц в Канагаве.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран, среди них 24 россиянина.