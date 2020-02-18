Новости общества

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Посольство России в Японии: коронавирусом болеет только один россиянин

18:26, 18.02.2020
Посольство России в Японии: коронавирусом болеет только один россиянин
Фото: realnoevremya.ru

Посольство России в Японии уточнило информацию о россиянах на борту круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом.

По данным ведомства, у женщины, госпитализированной накануне, наличие коронавируса не подтвердилось. При этом вирус был обнаружен у ее супруга.

Мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Айти. Его жена с учетом высокого риска инфицирования также доставлена в одну из больниц в Канагаве.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран, среди них 24 россиянина.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров