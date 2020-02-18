Посольство России в Японии: коронавирусом болеет только один россиянин
Посольство России в Японии уточнило информацию о россиянах на борту круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом.
По данным ведомства, у женщины, госпитализированной накануне, наличие коронавируса не подтвердилось. При этом вирус был обнаружен у ее супруга.
Мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Айти. Его жена с учетом высокого риска инфицирования также доставлена в одну из больниц в Канагаве.
Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран, среди них 24 россиянина.ОбществоМедицина
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