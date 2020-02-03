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Новым начальником Управления образования Казани назначен Ирек Ризванов

10:43, 03.02.2020
Новым начальником Управления образования Казани назначен Ирек Ризванов
Фото: kzn.ru

Новым начальником Управления образования Казани назначен директор лицея-интерната №2 Ирек Ризванов, об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин в ходе «делового понедельника».

В новой должности Ризванову предстоит уделить особое внимание школам, входящим в число отстающих.

Справка

Ризванов Ирек Асафович родился 8 марта 1988 года в Казани. В 2011 году окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (преподаватель иностранных языков).

2006—2015 гг. — воспитатель, заведующий интернатом, заместитель директора по иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района Казани

2015—2020 гг. — директор МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района Казани

С 3 февраля 2020 года — начальник Управления образования Исполнительного комитета Казани.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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