Новым начальником Управления образования Казани назначен Ирек Ризванов
Новым начальником Управления образования Казани назначен директор лицея-интерната №2 Ирек Ризванов, об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин в ходе «делового понедельника».
В новой должности Ризванову предстоит уделить особое внимание школам, входящим в число отстающих.
Справка
Ризванов Ирек Асафович родился 8 марта 1988 года в Казани. В 2011 году окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (преподаватель иностранных языков).
2006—2015 гг. — воспитатель, заведующий интернатом, заместитель директора по иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района Казани
2015—2020 гг. — директор МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района Казани
С 3 февраля 2020 года — начальник Управления образования Исполнительного комитета Казани.
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