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В Казани зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ за неделю

18:09, 30.01.2020
В Казани зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ за неделю
Фото: kzn.ru

В Казани за неделю зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Так, в столице Татарстана заболеваемость оказалась выше эпидемического порога на 31,7%. Всего по республике за неделю зарегистрировали 18,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 8,1%, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани у 56 человек выявили свиной грипп.

ОбществоМедицина Татарстан
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