В Казани зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ за неделю

В Казани за неделю зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Так, в столице Татарстана заболеваемость оказалась выше эпидемического порога на 31,7%. Всего по республике за неделю зарегистрировали 18,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 8,1%, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани у 56 человек выявили свиной грипп.