В Казани зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ за неделю
В Казани за неделю зарегистрировали более 9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Так, в столице Татарстана заболеваемость оказалась выше эпидемического порога на 31,7%. Всего по республике за неделю зарегистрировали 18,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 8,1%, передает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что в Казани у 56 человек выявили свиной грипп.ОбществоМедицина Татарстан
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