В Казани у 56 человек выявили свиной грипп

Со 2 декабря 2019 года в Казани начали регистрировать лабораторно- подтвержденный вирус гриппа. Всего выявили 126 случаев заболевания вирусом группа А, из них H1N1 (свиной грипп) у 56 человек. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии.

Отмечается, что при лабораторных исследованиях обнаружили штаммы, которые были включены в состав вакцины против гриппа в этом сезоне. Ею охватили почти 577 тыс казанцев, в том числе 167 тыс. детей. Привитых среди заболевших гриппом нет.

В целом с ноября прошлого года с признаками гриппа и ОРВИ госпитализировали 1614 человек.

Ранее сообщалось, что в Казани превышение эпидпорога составляет 33%, а в Елабужском районе — на 24%. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заверила, что в целом в республике эпидемии гриппа нет. Подробнее — в материале «Реального времени».