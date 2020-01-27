Бильгильдеева попросила следователей проверить ее на экстрасенсорные способности

Глава республиканского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева подала ходатайство на имя следователя с просьбой проверить у нее наличие экстрасенсорных способностей.

«В ходе знакомства с материалами дела, увидела что все написано под диктовку, одинаково, выявила что все пострадали от моих личных сверхъестественных способностей (многих заявителей я лично никогда в жизни не видела, однако под воздействием моей личности (имени, фото в газете и тд) они приобрели земельные участки. Вот и решила подать такое ходатайство. Думаете я их тролю? А вот и нет, какое дело — такое и ходатайство!» — написала Бильгильдеева в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.), приложив фотографию ходатайства.

Напомним, Бильгильдееву подозревают в мошенничестве и вменяют ущерб в 30 млн рублей. По версии следствия, она продавала участки в коттеджных поселках с условием проведения коммуникаций, но обещаний не сдержала: ни газа, ни электричества, ни воды собственники не получили. В итоге суд отказался отправить ее под домашний арест. Подробнее — в материале «Реального времени».