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В Татарстане открыли переправу через Каму

18:25, 23.01.2020
В Татарстане открыли переправу через Каму
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане открылась ледовая переправа, которую закрывали из-за потепления.

Так, сегодня, 23 января, прошло свидетельствование дороги через Каму. Проезд по маршруту село Покровское — Красный Ключ работает с допустимой массой транспорта до 2,5 тонны, передает «Татар-информ».

Напомним, из-за аномальной погоды в республике закрыли ледовые переправы по маршрутам Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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