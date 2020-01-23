В Татарстане открыли переправу через Каму

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане открылась ледовая переправа, которую закрывали из-за потепления.

Так, сегодня, 23 января, прошло свидетельствование дороги через Каму. Проезд по маршруту село Покровское — Красный Ключ работает с допустимой массой транспорта до 2,5 тонны, передает «Татар-информ».

Напомним, из-за аномальной погоды в республике закрыли ледовые переправы по маршрутам Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон.

