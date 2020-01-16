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В Татарстане закрыли третью ледовую переправу

21:54, 16.01.2020
В Татарстане закрыли третью ледовую переправу
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане из-за теплой погоды закрыли третью ледовую переправу.

Проезд по льду через Каму закрыли с 21:00. Организация, обслуживающая маршрут село Покровское — поселок Красный Ключ Елабужского района, приняла соответствующее решение, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что сегодня закрыли две других ледовых переправы по маршрутам Зеленодольск — Нижние Вязовые и Аракчино — Верхний Услон.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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