В Татарстане приостановлена работа двух ледовых переправ
Из-за погодных условий в Татарстане приостановять работу двух ледовых переправ. Ограничения будут действовать с 21 часа 16 января.
Проехать по льду временно будет невозможно в Зеленодольском районе через реку Волга, по маршруту город Зеленодольск — пгт. Нижние Вязовые и в Верхнеуслонском районе через реку Волга по маршруту поселок Аракчино (город Казань) — село Верхний Услон. По обеим переправам допустим проезд автотранспорта до 2 тонн, передает пресс-служба МЧС по РТ.
Когда заработают переправы, не сообщается.
Ранее ледовая переправа в Елабужском районе Татарстана через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района заработала в штатном режиме.Общество Татарстан
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