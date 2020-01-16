В Татарстане приостановлена работа двух ледовых переправ

Фото: МЧС по РТ

Из-за погодных условий в Татарстане приостановять работу двух ледовых переправ. Ограничения будут действовать с 21 часа 16 января.

Проехать по льду временно будет невозможно в Зеленодольском районе через реку Волга, по маршруту город Зеленодольск — пгт. Нижние Вязовые и в Верхнеуслонском районе через реку Волга по маршруту поселок Аракчино (город Казань) — село Верхний Услон. По обеим переправам допустим проезд автотранспорта до 2 тонн, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Когда заработают переправы, не сообщается.

Ранее ледовая переправа в Елабужском районе Татарстана через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района заработала в штатном режиме.