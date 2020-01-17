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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +4 градусов

05:25, 17.01.2020
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +4 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 17 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. В отдельных районах возможен гололед.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью и утром местами порывистый сильный, порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до +4°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +3°С.

Общество Татарстан
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