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В Татарстане назначен исполняющий обязанности региональной таможни

11:45, 16.01.2020
В Татарстане назначен исполняющий обязанности региональной таможни
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане назначили исполняющего обязанности начальника Татарстанской таможни. С 9 января по 8 апреля 2020-го должность занял полковник таможенной службы Геннадий Кальков.

На период исполнения обязанностей он освобожден от должности первого заместителя начальника Татарстанской таможни, передает пресс-служба.

Ранее начальник Татарстанской таможни генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов покинул свой пост.

Общество Татарстан
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