В Татарстане назначен исполняющий обязанности региональной таможни
В Татарстане назначили исполняющего обязанности начальника Татарстанской таможни. С 9 января по 8 апреля 2020-го должность занял полковник таможенной службы Геннадий Кальков.
На период исполнения обязанностей он освобожден от должности первого заместителя начальника Татарстанской таможни, передает пресс-служба.
Ранее начальник Татарстанской таможни генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов покинул свой пост.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым