Путин поручил распространить «павильоны здоровья» в регионах России

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать методические рекомендации по распространению в регионах волонтерского проекта «павильоны здоровья». В них граждане смогут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию.



В рамках проекта «павильон здоровья» волонтеры вместе с медицинскими работниками в специально установленных шатрах в парках городов оказывают консультативную помощь гражданам.

Также поручено «разработать методические рекомендации по распространению положительного опыта этой работы с привлечением членов Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Поручения должны выполнить главы Минздрава и Минтруда, а также субъектов РФ.